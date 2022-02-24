07:58 24.02.2022 (обновлено: 14:08 25.02.2022)
Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко / Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Оригинальные лавочки с лебедями в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" отреставрируют. С просьбой сохранить их обратились местные жители. Сейчас в парке установлено около 230 таких лавочек. Они выделяются красивыми чугунными боковинами, прототипом для которых стали лебеди", - говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, в ходе реставрационных работ скамейки демонтируют и отвезут в мастерскую. Специалисты очистят боковые элементы, приведут в порядок или заменят брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам.
Планируется, что обновленные лавочки будут располагаться в природно-исторической части парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи.
"Скамейки станут отличным и логичным дополнением этой территории. Но окончательное решение о том, где будут размещены лавочки, будет принято после их реставрации. Возможно, они вернутся на свои прежние места", - приводятся на сайте слова Мельникова.
Опубликовано: Алёна Пава