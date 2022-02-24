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Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве - РИА Новости, 25.02.2022
Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T07:58
2022-02-25T14:08
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, в ходе реставрационных работ скамейки демонтируют и отвезут в мастерскую. Специалисты очистят боковые элементы, приведут в порядок или заменят брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам.Планируется, что обновленные лавочки будут располагаться в природно-исторической части парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи.
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Алёна Пава
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городское хозяйство москвы, москва
07:58 24.02.2022 (обновлено: 14:08 25.02.2022)
 

Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко / Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"
Природно-исторический парк Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко /
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Оригинальные лавочки с лебедями в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" отреставрируют. С просьбой сохранить их обратились местные жители. Сейчас в парке установлено около 230 таких лавочек. Они выделяются красивыми чугунными боковинами, прототипом для которых стали лебеди", - говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, в ходе реставрационных работ скамейки демонтируют и отвезут в мастерскую. Специалисты очистят боковые элементы, приведут в порядок или заменят брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам.
Планируется, что обновленные лавочки будут располагаться в природно-исторической части парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи.
"Скамейки станут отличным и логичным дополнением этой территории. Но окончательное решение о том, где будут размещены лавочки, будет принято после их реставрации. Возможно, они вернутся на свои прежние места", - приводятся на сайте слова Мельникова.
Горожане возле родника Царевна-Лебедь в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 10:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В усадьбе Покровское-Стрешнево восстановят регулярный сад и аллеи
Опубликовано: Алёна Пава
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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