https://ria.ru/20220224/lavki-1775037560.html

Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве

Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве - РИА Новости, 25.02.2022

Более 200 лавочек отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве

Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T07:58

2022-02-24T07:58

2022-02-25T14:08

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 лавок с лебедями отреставрируют в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, в ходе реставрационных работ скамейки демонтируют и отвезут в мастерскую. Специалисты очистят боковые элементы, приведут в порядок или заменят брусья. Чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам.Планируется, что обновленные лавочки будут располагаться в природно-исторической части парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные аллеи.

https://realty.ria.ru/20220214/usadba-1772652664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва