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В Москве за сутки госпитализировали 505 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 505 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 505 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 4730 случаев COVID-19, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:13
2022-02-24T11:13
2022-02-24T11:13
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4730 случаев COVID-19, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4730, госпитализировано - 505 человек, выздоровело - 6401 человек, 82 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, москва
В Москве за сутки госпитализировали 505 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4730 новых случаев заражения коронавирусом