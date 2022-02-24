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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774690395.html
В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом - РИА Новости, 24.02.2022
В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2 285 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:12
2022-02-24T11:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2 285 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 21 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1 920 человек.
https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество, россия, здоровье - общество
11:12 24.02.2022
 
В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 2285 новых случаев COVID-19, умер 21 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2 285 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 21 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1 920 человек.
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
03:26Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыМосковская область (Подмосковье)ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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