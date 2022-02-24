https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774690395.html

В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом - РИА Новости, 24.02.2022

В Подмосковье за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2 285 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:12

2022-02-24T11:12

2022-02-24T11:12

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2 285 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 21 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1 920 человек.

https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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