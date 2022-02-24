https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774687606.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека - РИА Новости, 24.02.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека

Более 136,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 23,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:02

2022-02-24T11:02

2022-02-24T11:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 136,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 23,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 136 433 человека, или на 23,9% меньше по сравнению с 23 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия