https://ria.ru/20220224/koronavirus-1774687606.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека - РИА Новости, 24.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека
Более 136,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 23,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:02
2022-02-24T11:02
2022-02-24T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 136,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 23,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 136 433 человека, или на 23,9% меньше по сравнению с 23 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 136 433 человека