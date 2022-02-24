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В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"
В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE" - РИА Новости, 24.02.2022
В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"
традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 фев – ООО "БСФ". Второго марта в Москве "III BANKING RETAIL CONFERENCE" традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых инструментов в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.Необеспеченное розничное кредитование в свете новых регуляторных правил от ЦБ, изменение клиентского поведения в постпандемийный период,будущее банковской розницы 2023-2025: тренды, тенденции и сценарии- эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках мероприятия.Среди спикеров:Организатор: ООО "БСФ"Официальная страница мероприятия https://bsf-summit.ru/banking-retail-conference-2022/По вопросам участия: marketing@bsf-summit.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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2022
Алёна Пава
Алёна Пава
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пресс-релизы
15:24 24.02.2022
 

В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"

© ООО "БСФ"Баннер "III BANKING RETAIL CONFERENCE"
Баннер III BANKING RETAIL CONFERENCE
© ООО "БСФ"
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МОСКВА, 24 фев – ООО "БСФ". Второго марта в Москве "III BANKING RETAIL CONFERENCE" традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых инструментов в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.
Необеспеченное розничное кредитование в свете новых регуляторных правил от ЦБ, изменение клиентского поведения в постпандемийный период,будущее банковской розницы 2023-2025: тренды, тенденции и сценарии- эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках мероприятия.
Среди спикеров:
  • Владимир Шикин, Заместитель Директора по маркетингу, НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
  • Виталий Копысов, Директор по инновациям, СКБ-БАНК
  • Вячеслав Шустов, Начальник отдела по управлению кредитным портфелем, РЕНЕССАНС КРЕДИТ
  • Григорий Вовченко, Управляющий директор Центра развития финансовых технологий, РОССЕЛЬХОЗБАНК
  • Евгений Румянцев, FRM, SCR, Заместитель директора, Департамент финансовой стабильности, БАНК РОССИИ
  • Евгений Шитиков, Директор по розничным продуктам, БАНК ДОМ.РФ
  • Иван Баймишев, Руководитель кластера "Цифровые продажи и клиентский путь", БАНК ВТБ
  • Иван Любименко, Управляющий директор Дирекции цифровых сервисов и продаж, АКБ АБСОЛЮТ БАНК
  • ОЛЕГ СКВОРЦОВ, Председатель Правления, АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ, Член Совета Директоров, НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Организатор: ООО "БСФ"
Официальная страница мероприятия https://bsf-summit.ru/banking-retail-conference-2022/
По вопросам участия: marketing@bsf-summit.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
Опубликовано: Алёна Пава
 
Пресс-релизы
 
 
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