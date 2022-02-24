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В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"
В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE" - РИА Новости, 24.02.2022
В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"
традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:24
2022-02-24T15:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 фев – ООО "БСФ". Второго марта в Москве "III BANKING RETAIL CONFERENCE" традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых инструментов в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.Необеспеченное розничное кредитование в свете новых регуляторных правил от ЦБ, изменение клиентского поведения в постпандемийный период,будущее банковской розницы 2023-2025: тренды, тенденции и сценарии- эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках мероприятия.Среди спикеров:Организатор: ООО "БСФ"Официальная страница мероприятия https://bsf-summit.ru/banking-retail-conference-2022/По вопросам участия: marketing@bsf-summit.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 24 фев – ООО "БСФ". Второго марта в Москве "III BANKING RETAIL CONFERENCE" традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых инструментов в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.
Необеспеченное розничное кредитование в свете новых регуляторных правил от ЦБ, изменение клиентского поведения в постпандемийный период,будущее банковской розницы 2023-2025: тренды, тенденции и сценарии- эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках мероприятия.
—Владимир Шикин, Заместитель Директора по маркетингу, НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
—Виталий Копысов, Директор по инновациям, СКБ-БАНК
—Вячеслав Шустов, Начальник отдела по управлению кредитным портфелем, РЕНЕССАНС КРЕДИТ
—Григорий Вовченко, Управляющий директор Центра развития финансовых технологий, РОССЕЛЬХОЗБАНК
—Евгений Румянцев, FRM, SCR, Заместитель директора, Департамент финансовой стабильности, БАНК РОССИИ
—Евгений Шитиков, Директор по розничным продуктам, БАНК ДОМ.РФ
—Иван Баймишев, Руководитель кластера "Цифровые продажи и клиентский путь", БАНК ВТБ
—Иван Любименко, Управляющий директор Дирекции цифровых сервисов и продаж, АКБ АБСОЛЮТ БАНК
—ОЛЕГ СКВОРЦОВ, Председатель Правления, АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ, Член Совета Директоров, НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
По вопросам участия: marketing@bsf-summit.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.