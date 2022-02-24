https://ria.ru/20220224/konferentsiya-1774788518.html

В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"

В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE" - РИА Новости, 24.02.2022

В Москве пройдет "III BANKING RETAIL CONFERENCE"

традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:24

2022-02-24T15:24

2022-02-24T15:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 фев – ООО "БСФ". Второго марта в Москве "III BANKING RETAIL CONFERENCE" традиционно соберет лидеров банковской отрасли, которые обсудят последние тенденции и прогнозы развития, а также поделятся успешными кейсами внедрения новых инструментов в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.Необеспеченное розничное кредитование в свете новых регуляторных правил от ЦБ, изменение клиентского поведения в постпандемийный период,будущее банковской розницы 2023-2025: тренды, тенденции и сценарии- эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках мероприятия.Среди спикеров:Организатор: ООО "БСФ"Официальная страница мероприятия https://bsf-summit.ru/banking-retail-conference-2022/По вопросам участия: marketing@bsf-summit.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы