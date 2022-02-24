https://ria.ru/20220224/komendantskiy-1774858640.html
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ
Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:54
2022-02-24T18:54
2022-02-24T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
черкасская область
киев
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_268:730:2612:2048_1920x0_80_0_0_74aea545c8e212ed0560897f6edc73d9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН.Ранее мэр Киева объявил комендантский час в столице."С сегодняшнего дня с 22.00 до 6.00 (23.00 - 7.00 мск) в Черкасской области будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774856131.html
россия
черкасская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_885:807:2539:2048_1920x0_80_0_0_2d7f2e70967b668dd3c0a8172287a2e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, черкасская область, киев, ситуация в днр и лнр, украина
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ
УНИАН: В Черкасской области Украины вводят комендантский час