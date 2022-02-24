https://ria.ru/20220224/komendantskiy-1774858640.html

В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ

В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ

Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:54

2022-02-24T18:54

2022-02-24T18:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН.Ранее мэр Киева объявил комендантский час в столице."С сегодняшнего дня с 22.00 до 6.00 (23.00 - 7.00 мск) в Черкасской области будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, черкасская область, киев, ситуация в днр и лнр, украина