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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/komendantskiy-1774858640.html
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ
Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:54
2022-02-24T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
черкасская область
киев
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН.Ранее мэр Киева объявил комендантский час в столице."С сегодняшнего дня с 22.00 до 6.00 (23.00 - 7.00 мск) в Черкасской области будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, черкасская область, киев, ситуация в днр и лнр, украина
18:54 24.02.2022
 
В Черкасской области вводят комендантский час, сообщили СМИ

УНИАН: В Черкасской области Украины вводят комендантский час

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Черкасской области Украины, сообщает украинское информагентство УНИАН.
Ранее мэр Киева объявил комендантский час в столице.
"С сегодняшнего дня с 22.00 до 6.00 (23.00 - 7.00 мск) в Черкасской области будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за час десять раз обстреляли территорию республики
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЧеркасская областьКиевСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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