https://ria.ru/20220224/kiberataki-1774863604.html

Источник: сайт президента России и Совфеда подвергся кибератакам

Источник: сайт президента России и Совфеда подвергся кибератакам - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: сайт президента России и Совфеда подвергся кибератакам

На сайты президента РФ и Совета федерации идут кибератаки, Управление информбезопасности президента занимается этим вопросом, кибератаки могут быть связаны с... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:11

2022-02-24T19:11

2022-02-24T22:12

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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сша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сайты президента РФ и Совета федерации идут кибератаки, Управление информбезопасности президента занимается этим вопросом, кибератаки могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Кибератаки идут не только на сайт Совета Федерации, но и на сайт президента РФ. Управление информационной безопасности президента занимается этим вопросом", - сказал собеседник агентства.Он полагает, что кибератаки могут быть связаны "с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, совет федерации рф, в мире, кибератаки, украина, сша