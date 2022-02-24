https://ria.ru/20220224/karnaval-1774756634.html
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы - РИА Новости, 24.02.2022
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:32
2022-02-24T15:32
2022-02-24T15:32
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке". Кадры передачи оказались у "СтарХита". Валя находилась в специальном стеклянном боксе. Сверху на нее вылили непонятную жидкость, а потом высыпали жуков. Именно в таких непростых условиях блогер должна была проявить эрудицию. Вопросы ей задавали ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Например, они спросили звезду TikTok, в каком году состоялся первый полет человека в космос."1900… 1930… 1956-й… Ааа!" — прокричала Валя в ответ.Также ведущие спросили у блогера, сколько континентов на Земле. Валя заявила, что семь, но перечислять их не стала. По условиям передачи, знаменитости проходят различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях также примут участие Алена Водонаева и Карина Кросс.
https://ria.ru/20220222/tsoy-1774393854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), знаменитости
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы
Валя Карнавал не ответила на вопросы из школьной программы на шоу "Звезды в Африке"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке". Кадры передачи оказались
у "СтарХита".
Валя находилась в специальном стеклянном боксе. Сверху на нее вылили непонятную жидкость, а потом высыпали жуков. Именно в таких непростых условиях блогер должна была проявить эрудицию.
Вопросы ей задавали ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Например, они спросили звезду TikTok, в каком году состоялся первый полет человека в космос.
"1900… 1930… 1956-й… Ааа!" — прокричала Валя в ответ.
Также ведущие спросили у блогера, сколько континентов на Земле. Валя заявила, что семь, но перечислять их не стала.
"Я не могу сейчас, я не могу думать! Ты же спросил просто", — отреагировала Валя на просьбу Галустяна дополнить ответ.
По условиям передачи, знаменитости проходят различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".
Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось
, что в новых испытаниях также примут участие Алена Водонаева и Карина Кросс.
Опубликовано: Елена Громова