https://ria.ru/20220224/karnaval-1774756634.html

Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы

Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы - РИА Новости, 24.02.2022

Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы

Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке"... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:32

2022-02-24T15:32

2022-02-24T15:32

шоубиз

тнт (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке". Кадры передачи оказались у "СтарХита". Валя находилась в специальном стеклянном боксе. Сверху на нее вылили непонятную жидкость, а потом высыпали жуков. Именно в таких непростых условиях блогер должна была проявить эрудицию. Вопросы ей задавали ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Например, они спросили звезду TikTok, в каком году состоялся первый полет человека в космос."1900… 1930… 1956-й… Ааа!" — прокричала Валя в ответ.Также ведущие спросили у блогера, сколько континентов на Земле. Валя заявила, что семь, но перечислять их не стала. По условиям передачи, знаменитости проходят различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях также примут участие Алена Водонаева и Карина Кросс.

https://ria.ru/20220222/tsoy-1774393854.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

тнт (телеканал), знаменитости