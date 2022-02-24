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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220224/karnaval-1774756634.html
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы - РИА Новости, 24.02.2022
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:32
2022-02-24T15:32
шоубиз
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке". Кадры передачи оказались у "СтарХита". Валя находилась в специальном стеклянном боксе. Сверху на нее вылили непонятную жидкость, а потом высыпали жуков. Именно в таких непростых условиях блогер должна была проявить эрудицию. Вопросы ей задавали ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Например, они спросили звезду TikTok, в каком году состоялся первый полет человека в космос."1900… 1930… 1956-й… Ааа!" — прокричала Валя в ответ.Также ведущие спросили у блогера, сколько континентов на Земле. Валя заявила, что семь, но перечислять их не стала. По условиям передачи, знаменитости проходят различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях также примут участие Алена Водонаева и Карина Кросс.
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тнт (телеканал), знаменитости
15:32 24.02.2022
 
Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы

Валя Карнавал не ответила на вопросы из школьной программы на шоу "Звезды в Африке"

© Фото : Пресс-служба ТНТБлогер Валя Карна.val
Блогер Валя Карна.val - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Пресс-служба ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Валя Карнавал не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Продемонстрировать знания она должна была в ходе одного из испытаний шоу "Звезды в Африке". Кадры передачи оказались у "СтарХита".
Валя находилась в специальном стеклянном боксе. Сверху на нее вылили непонятную жидкость, а потом высыпали жуков. Именно в таких непростых условиях блогер должна была проявить эрудицию.
Вопросы ей задавали ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Например, они спросили звезду TikTok, в каком году состоялся первый полет человека в космос.
"1900… 1930… 1956-й… Ааа!" — прокричала Валя в ответ.
Также ведущие спросили у блогера, сколько континентов на Земле. Валя заявила, что семь, но перечислять их не стала.
"Я не могу сейчас, я не могу думать! Ты же спросил просто", — отреагировала Валя на просьбу Галустяна дополнить ответ.
По условиям передачи, знаменитости проходят различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".
Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях также примут участие Алена Водонаева и Карина Кросс.
Певец TSOY (Анатолий Цой) - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:35Шоубиз
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне
Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизТНТ (телеканал)Знаменитости
 
 
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