https://ria.ru/20220224/kanonada-1774630903.html

Мощная канонада гремит в центре Луганска

Мощная канонада гремит в центре Луганска - РИА Новости, 24.02.2022

Мощная канонада гремит в центре Луганска

Мощная непрекращающаяся канонада слышна в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:30

2022-02-24T07:30

2022-02-24T08:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

луганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774637213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9910eb8c00789266f9f126ce6be8dec7.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Мощная непрекращающаяся канонада слышна в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Направление и поражённые цели пока не ясны. На улицах есть одинокие машины и пешеходы.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мощная канонада слышна в центре Луганска Мощная канонада слышна в центре Луганска 2022-02-24T07:30 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, луганск