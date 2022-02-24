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Россия не боится изоляции, заявил Слуцкий
Россия не боится изоляции, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не боится изоляции, заявил Слуцкий
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил журналистам, что Россия не боится изоляции, это не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:11
2022-02-24T08:34
в мире
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
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ГАВАНА, 24 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил журналистам, что Россия не боится изоляции, это не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя."Мы этого не боимся. Мы не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя", - ответил Слуцкий на вопрос об изоляции России на фоне ситуации в Донбассе.Для изоляции предпринимались разные попытки на разных международных площадках, в том числе руководством Соединенных Штатов и многими другими ключевыми западными игроками, но этого не получилось, заявил Слуцкий."Россия - страна, которая выступает за мир самым практическим образом. И сегодня на планете снова возрождает миротворческое движение, и Россия является одним из его инициаторов. Какие-либо санкции, рестрикции, навешивание ярлыков и ложная информация, вместе взятые, не смогут привести к нашей серьезной изоляции", - сказал он.Партнеры по БРИКС прислушиваются к России, сообщил Слуцкий."Когда наш образ пытаются деформировать, представители этих стран, услышав от нас подлинную информацию, посещая Россию, работая с нами в ряде международных форматов, прислушиваются к нам. Поэтому каким-то образом переключить тумблер в Вашингтоне или где-либо еще и сделать из нас страну-изгоя не получится", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/naemniki-1774639856.html
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в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик)
08:11 24.02.2022 (обновлено: 08:34 24.02.2022)
 
Россия не боится изоляции, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что Россия не та держава, из которой можно попытаться сделать изгоя

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 24 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил журналистам, что Россия не боится изоляции, это не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя.
"Мы этого не боимся. Мы не та держава, из которой кто-либо, сколь угодно сильный и влиятельный, может попытаться сделать страну-изгоя", - ответил Слуцкий на вопрос об изоляции России на фоне ситуации в Донбассе.
Для изоляции предпринимались разные попытки на разных международных площадках, в том числе руководством Соединенных Штатов и многими другими ключевыми западными игроками, но этого не получилось, заявил Слуцкий.
"Россия - страна, которая выступает за мир самым практическим образом. И сегодня на планете снова возрождает миротворческое движение, и Россия является одним из его инициаторов. Какие-либо санкции, рестрикции, навешивание ярлыков и ложная информация, вместе взятые, не смогут привести к нашей серьезной изоляции", - сказал он.
Партнеры по БРИКС прислушиваются к России, сообщил Слуцкий.
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"Когда наш образ пытаются деформировать, представители этих стран, услышав от нас подлинную информацию, посещая Россию, работая с нами в ряде международных форматов, прислушиваются к нам. Поэтому каким-то образом переключить тумблер в Вашингтоне или где-либо еще и сделать из нас страну-изгоя не получится", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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08:31
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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