https://ria.ru/20220224/italiya-1774773007.html

Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России

Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России - РИА Новости, 24.02.2022

Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России

Никаких особых рисков на территории России, помимо приграничных с Украиной районов, для граждан Италии нет, сообщается на сайте посольства страны в Москве. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:43

2022-02-24T14:43

2022-02-24T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

москва

россия

италия

украина

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никаких особых рисков на территории России, помимо приграничных с Украиной районов, для граждан Италии нет, сообщается на сайте посольства страны в Москве."Уважаемые соотечественники, посольство Италии в Москве внимательно следит за развитием нынешней ситуации в России. Учитывая текучесть ситуации и риски безопасности, связанные с событиями на украинском театре, соотечественникам рекомендуется проявлять максимальную осторожность, особенно в приграничных с Украиной районах. На данный момент никаких особых рисков на оставшейся территории России нет", - говорится в сообщении посольства на официальном сайте.В дипмиссии также рекомендуют итальянцам, ожидающим перелета в Россию, проверять фактический статус рейса, поскольку в некоторых районах страны вблизи границы с Украиной, в настоящее время приостановлено воздушное сообщение."Посольство призывает всех соотечественников, находящихся... в России, быть в курсе ситуации безопасности в РФ, регулярно просматривая сайт... и соцсети посольства и генконсульств в Москве", - добавили в дипмиссии.В связи с проведением Россией специальной военной операции Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило предупреждение об опасности полетов над Украиной. Некоторые компании отменили рейсы в Россию, некоторые меняют маршруты полетов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/vopros-1774772734.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774704674.html

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Станислав Ванд

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