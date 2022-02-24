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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/italiya-1774773007.html
Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России
Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России - РИА Новости, 24.02.2022
Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России
Никаких особых рисков на территории России, помимо приграничных с Украиной районов, для граждан Италии нет, сообщается на сайте посольства страны в Москве. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:43
2022-02-24T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
россия
италия
украина
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никаких особых рисков на территории России, помимо приграничных с Украиной районов, для граждан Италии нет, сообщается на сайте посольства страны в Москве."Уважаемые соотечественники, посольство Италии в Москве внимательно следит за развитием нынешней ситуации в России. Учитывая текучесть ситуации и риски безопасности, связанные с событиями на украинском театре, соотечественникам рекомендуется проявлять максимальную осторожность, особенно в приграничных с Украиной районах. На данный момент никаких особых рисков на оставшейся территории России нет", - говорится в сообщении посольства на официальном сайте.В дипмиссии также рекомендуют итальянцам, ожидающим перелета в Россию, проверять фактический статус рейса, поскольку в некоторых районах страны вблизи границы с Украиной, в настоящее время приостановлено воздушное сообщение."Посольство призывает всех соотечественников, находящихся... в России, быть в курсе ситуации безопасности в РФ, регулярно просматривая сайт... и соцсети посольства и генконсульств в Москве", - добавили в дипмиссии.В связи с проведением Россией специальной военной операции Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило предупреждение об опасности полетов над Украиной. Некоторые компании отменили рейсы в Россию, некоторые меняют маршруты полетов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/vopros-1774772734.html
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в мире, москва, россия, италия, украина, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский, ростовская область, европейское агентство авиационной безопасности (easa)
14:43 24.02.2022 (обновлено: 14:55 24.02.2022)
 
Посольство Италии оценило риски пребывания своих граждан в России

Посольство Италии заявило, что особых рисков для пребывания на территории России нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание посольства Италии в Москве
Здание посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание посольства Италии в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никаких особых рисков на территории России, помимо приграничных с Украиной районов, для граждан Италии нет, сообщается на сайте посольства страны в Москве.
"Уважаемые соотечественники, посольство Италии в Москве внимательно следит за развитием нынешней ситуации в России. Учитывая текучесть ситуации и риски безопасности, связанные с событиями на украинском театре, соотечественникам рекомендуется проявлять максимальную осторожность, особенно в приграничных с Украиной районах. На данный момент никаких особых рисков на оставшейся территории России нет", - говорится в сообщении посольства на официальном сайте.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:42
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о зоне спецоперации на Украине
В дипмиссии также рекомендуют итальянцам, ожидающим перелета в Россию, проверять фактический статус рейса, поскольку в некоторых районах страны вблизи границы с Украиной, в настоящее время приостановлено воздушное сообщение.
"Посольство призывает всех соотечественников, находящихся... в России, быть в курсе ситуации безопасности в РФ, регулярно просматривая сайт... и соцсети посольства и генконсульств в Москве", - добавили в дипмиссии.
В связи с проведением Россией специальной военной операции Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило предупреждение об опасности полетов над Украиной. Некоторые компании отменили рейсы в Россию, некоторые меняют маршруты полетов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Флаг Италии в Риме. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Италии вызвал российского посла из-за военной операции на Украине
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:32В мире
В Кремле рассказали о сроках спецоперации в Донбассе
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМоскваРоссияИталияУкраинаДенис ПушилинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРостовская областьЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)
 
 
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