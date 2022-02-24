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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе
Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе - РИА Новости, 24.02.2022
Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе
Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны общественного порядка в приграничных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:00
2022-02-24T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ростовская область
ситуация в днр и лнр
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны общественного порядка в приграничных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев."Мы скорректировали работу в 11 приграничных территориях... В этих районах мы привлекаем для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram. Губернатор уточнил, что речь идет о городах Гуково, Звереве, Донецке, Новошахтинске, а также Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/granitsa-1774707127.html
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в мире, россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр, василий голубев
16:00 24.02.2022
 
Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе

Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны порядка на границе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт "Матвеев Курган" в Ростовской области
Контрольно-пропускной пункт Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Контрольно-пропускной пункт "Матвеев Курган" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны общественного порядка в приграничных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Мы скорректировали работу в 11 приграничных территориях... В этих районах мы привлекаем для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram. Губернатор уточнил, что речь идет о городах Гуково, Звереве, Донецке, Новошахтинске, а также Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские пограничники полностью покинули границу с Россией, заявили в ФСБ
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Голубев
 
 
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