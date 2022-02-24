https://ria.ru/20220224/granitsa-1774799862.html

Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе

Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе - РИА Новости, 24.02.2022

Ростовская область привлекает силы для охраны порядка на границе

Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны общественного порядка в приграничных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:00

2022-02-24T16:00

2022-02-24T16:00

обострение ситуации в днр и лнр

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ростовская область

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василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны общественного порядка в приграничных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев."Мы скорректировали работу в 11 приграничных территориях... В этих районах мы привлекаем для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram. Губернатор уточнил, что речь идет о городах Гуково, Звереве, Донецке, Новошахтинске, а также Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр, василий голубев