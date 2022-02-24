https://ria.ru/20220224/granitsa-1774749996.html

Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной

Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:48

2022-02-24T13:48

2022-02-24T13:56

белоруссия

в мире

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662698_0:0:2658:1496_1920x0_80_0_0_2e549f20a762eb2880d01991d6f3a5eb.jpg

МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия."С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии. Отмечается, что "белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html

https://ria.ru/20220224/kpp-1774728950.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр