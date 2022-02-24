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Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной
Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:48
2022-02-24T13:56
белоруссия
в мире
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия."С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии. Отмечается, что "белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html
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белоруссия, в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
13:48 24.02.2022 (обновлено: 13:56 24.02.2022)
 
Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной

Погранкомитет Белоруссии заявил об усилении охраны границ с Евросоюзом и Украиной

© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусский пограничник
Белорусский пограничник
© Sputnik
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Белорусский пограничник
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия.
"С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии. Отмечается, что "белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины".
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Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
БелоруссияВ миреУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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