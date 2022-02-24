13:48 24.02.2022 (обновлено: 13:56 24.02.2022)
Белоруссия усилила охрану границ с Евросоюзом и Украиной
Погранкомитет Белоруссии заявил об усилении охраны границ с Евросоюзом и Украиной
© Sputnik
Белорусский пограничник
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что усилена охрана границы страны с государствами-членами ЕС и с Украиной, в пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия.
"С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии. Отмечается, что "белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины".
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков