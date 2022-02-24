https://ria.ru/20220224/granitsa-1774744241.html

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме, также туда выведены для... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:30

2022-02-24T13:30

2022-02-24T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

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александр лукашенко

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме, также туда выведены для прикрытия группы сил специальных операций."В сложившейся ситуации нам необходимо незамедлительно определить меры по обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. При этом хочу заметить - никакой чрезвычайщины. Ничего абсолютно не произошло", - приводит его слова пресс-служба.По словам Лукашенко, на южных границах сейчас выведено для прикрытия пять батальонно-тактических групп сил специальных операций, вооруженных до зубов. "Они выведены вчера вечером, сегодня ночью и дежурят по всему периметру границы. Все пограничные войска несут службу в усиленном режиме. Это мы закрыли всю границу", - сказал президент Белоруссии.Также Лукашенко призвал опасаться провокаторов и диверсантов. "Ничего на юге в ближайшее время не случится. А если и случится - у нас достаточно там сил и средств. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов, подонков, в том числе тех бандитов и наших беглых, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа", - заявил он. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774712323.html

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https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко