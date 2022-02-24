https://ria.ru/20220224/grad-1774715344.html

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"

Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:19

2022-02-24T12:19

2022-02-24T12:25

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник."Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220224/bespilotniki-1774671487.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк