12:19 24.02.2022 (обновлено: 12:25 24.02.2022)
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"
Советник главы ЛНР Мирошник: Украина применяет РСЗО "Град" для обстрелов Логвиново
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
"Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Станислав Ванд