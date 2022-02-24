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В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"
Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:19
2022-02-24T12:25
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник."Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк
12:19 24.02.2022 (обновлено: 12:25 24.02.2022)
 
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"

Советник главы ЛНР Мирошник: Украина применяет РСЗО "Град" для обстрелов Логвиново

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
"Украина использует "Грады" для обстрелов Логвиново, СЦКК фиксирует 80 прилётов ракет "Град", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили, что сбили два беспилотника Bayraktar TB2
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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