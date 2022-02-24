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В Курской области ввели режим повышенной готовности

В Курской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 24.02.2022

В Курской области ввели режим повышенной готовности

Структуры, ответственные за жизнеобеспечение Курской области, переводятся в режим повышенной готовности, усиливается охрана социальных объектов, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:42

2022-02-24T10:42

2022-02-24T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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курск

эвакуация жителей днр и лнр в россию

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Структуры, ответственные за жизнеобеспечение Курской области, переводятся в режим повышенной готовности, усиливается охрана социальных объектов, заявил губернатор Роман Старовойт."На территории Курской области никаких боевых действий не ведется. В связи со специальной операцией, которая проходит на Украине, в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также усиливаем охрану социальной и инженерной инфраструктуры", - заявил губернатор в своем видеообращении в соцсетях.Он отметил, что аэропорт в Курске временно приостановил работу до 2 марта. Остальные виды транспорта работают штатно. До понедельника в школах приграничных районов вводится дистанционное обучение.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, курск, эвакуация жителей днр и лнр в россию, курская область