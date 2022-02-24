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Санкции сделали запуск "Северного потока — 2" невозможным, заявили в ФРГ
Санкции сделали запуск "Северного потока — 2" невозможным, заявили в ФРГ - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции сделали запуск "Северного потока — 2" невозможным, заявили в ФРГ
Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:37
2022-02-24T11:19
экономика
россия
германия
северный поток — 2
минэкономики фрг
луганская народная республика
украина
владимир путин
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может быть запущен, заявил в прямом эфире телеканала ARD глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Нужно разделять две вещи. Во-первых, то, что Германия сделала сама. Два дня назад мы отозвали доклад о безопасности энергообеспечения, он является частью разрешения. Он должен содержать анализ, какое влияние оказывает газопровод на энергобезопасность Германии. И геополитическая ситуация изменилась драматически. Это часть проверки, которая имеет правовую форму, должна быть доведена до конца, этим занимается мое министерство, находится под моим наблюдением. Во-вторых, есть санкции американцев против "Северного потока 2"… Это приведет к тому, что этот трубопровод не может быть запущен до тех пор, пока длятся санкции", - сказал Хабек.После того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774599653.html
россия
германия
луганская народная республика
украина
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, германия, северный поток — 2, минэкономики фрг, луганская народная республика, украина, владимир путин
10:37 24.02.2022 (обновлено: 11:19 24.02.2022)
 
Санкции сделали запуск "Северного потока — 2" невозможным, заявили в ФРГ

Минэкономики ФРГ: ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию невозможен из-за санкций

© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockПроцесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может быть запущен, заявил в прямом эфире телеканала ARD глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Нужно разделять две вещи. Во-первых, то, что Германия сделала сама. Два дня назад мы отозвали доклад о безопасности энергообеспечения, он является частью разрешения. Он должен содержать анализ, какое влияние оказывает газопровод на энергобезопасность Германии. И геополитическая ситуация изменилась драматически. Это часть проверки, которая имеет правовую форму, должна быть доведена до конца, этим занимается мое министерство, находится под моим наблюдением. Во-вторых, есть санкции американцев против "Северного потока 2"… Это приведет к тому, что этот трубопровод не может быть запущен до тех пор, пока длятся санкции", - сказал Хабек.
После того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:42
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаРоссияГерманияСеверный поток — 2Минэкономики ФРГЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир Путин
 
 
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