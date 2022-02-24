https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774805822.html

Французский сенатор призвал прекратить вещание RT в стране

Французский сенатор призвал прекратить вещание RT в стране - РИА Новости, 24.02.2022

Французский сенатор призвал прекратить вещание RT в стране

Глава комиссии французского Сената по культуре Лорна Лафон на фоне событий на Украине призвал немедленно прекратить вещание телеканала RT во Франции, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:25

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Глава комиссии французского Сената по культуре Лорна Лафон на фоне событий на Украине призвал немедленно прекратить вещание телеканала RT во Франции, сообщает газета Figaro.Сенатор направил соответствующее письмо президенту регуляторного органа по аудиовизуальным коммуникациям (Arcom), в котором заявляет, что канал и сайт RT "ежедневно" ретранслируют "пропагандистские действия" Кремля, отмечает издание.Лафон пишет, что "необходимо срочно задаться вопросом об угрозе, которую представляет этот российский правительственный орган коммуникации для демократических ценностей в свете новой ситуации, созданной началом военных действий на Украине", отмечает газета.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В минувшие выходные премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта Надин Дорриес обратилась к Ofcom c просьбой пересмотреть лицензию на вещание RT в Великобритании. Дорриес в своем письме отметила важность ограничения возможности России "распространять пропаганду" в Великобритании, в том числе по Украине. По ее словам, RT является частью российской глобальной кампании по дезинформации".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom, "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/rt-1774547947.html

https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html

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