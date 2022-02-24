https://ria.ru/20220224/finlyandiya-1774780819.html

Финский президент исключил возможность немедленной заявки страны в НАТО

Финский президент исключил возможность немедленной заявки страны в НАТО - РИА Новости, 24.02.2022

Финский президент исключил возможность немедленной заявки страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё исключил возможность реакции страны на ситуацию на Украине немедленной заявкой в НАТО. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

финляндия

россия

украина

нато

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё исключил возможность реакции страны на ситуацию на Украине немедленной заявкой в НАТО."Дебаты о членстве в НАТО, безусловно, станут более разнообразными в Финляндии, что уже стало очевидным в ходе дебатов в парламенте. Однако для проведения таких дебатов потребуется широкий парламентский консенсус. Как мы уже говорили в наших докладах, если этого требует безопасность Финляндии, у Финляндии есть возможность подать заявку на членство. Мы видим комментарии, что подавайте заявку сегодня, присоединяйтесь завтра. Но это не может работать в реальном мире", - отметил президент в ходе брифинга для прессы.Также президент подчеркнул, что двусторонние российско-финские отношения выйдут на другой уровень."Что касается наших отношений с Россией, то да, это выводит их на другой уровень", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nato-1774778852.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, финляндия, россия, украина, нато, саули ниинисте