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В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО - РИА Новости, 24.02.2022
В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:20
2022-02-24T10:06
в мире
финляндия
нато
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.В феврале Хаависто заявил РИА Новости, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, финляндия, нато
01:20 24.02.2022 (обновлено: 10:06 24.02.2022)
 
В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

Премьер Финляндии Марин заявила, что страна готова вступить в НАТО при угрозе безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — приводит слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.
В феврале Хаависто заявил РИА Новости, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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