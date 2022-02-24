https://ria.ru/20220224/finlyandiya-1774607834.html

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО - РИА Новости, 24.02.2022

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T01:20

2022-02-24T01:20

2022-02-24T10:06

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.В феврале Хаависто заявил РИА Новости, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220223/nato-1774599820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, нато