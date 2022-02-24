01:20 24.02.2022 (обновлено: 10:06 24.02.2022)
В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
Премьер Финляндии Марин заявила, что страна готова вступить в НАТО при угрозе безопасности
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — приводит слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Максим Горбачев