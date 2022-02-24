https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774837786.html

Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД

Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022

Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД

Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:48

2022-02-24T17:48

2022-02-24T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

стамбул

совет федерации рф

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН, заявили в четверг в МИД РФ."Хотим еще раз напомнить. У западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития. Ни ЕС, ни НАТО, как гласит ст. 8 принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Хартии европейской безопасности, "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния". Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - заявили в дипведомстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774836329.html

https://ria.ru/20220224/evropa-1774825462.html

донецкая народная республика

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, стамбул, совет федерации рф, обсе, совет безопасности оон