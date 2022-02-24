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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774837786.html
Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД
Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД
Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:48
2022-02-24T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
стамбул
совет федерации рф
обсе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН, заявили в четверг в МИД РФ."Хотим еще раз напомнить. У западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития. Ни ЕС, ни НАТО, как гласит ст. 8 принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Хартии европейской безопасности, "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния". Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - заявили в дипведомстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774836329.html
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донецкая народная республика
россия
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, стамбул, совет федерации рф, обсе, совет безопасности оон
17:48 24.02.2022 (обновлено: 17:54 24.02.2022)
 
Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира, заявили в МИД

В МИД напомнили, что прерогатива решать проблемы войны и мира есть только у СБ ООН

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН, заявили в четверг в МИД РФ.
"Хотим еще раз напомнить. У западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития. Ни ЕС, ни НАТО, как гласит ст. 8 принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Хартии европейской безопасности, "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния". Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - заявили в дипведомстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСтамбулСовет Федерации РФОБСЕСовет Безопасности ООН
 
 
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