https://ria.ru/20220224/evrokomissiya-1774662157.html

Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине

Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине

Европейская комиссия в связи с ситуацией вокруг Украины проведет в четверг утром экстренную встречу еврокомиссаров, чтобы подготовить саммит Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:40

2022-02-24T09:40

2022-02-24T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

еврокомиссия

ситуация в днр и лнр

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в связи с ситуацией вокруг Украины проведет в четверг утром экстренную встречу еврокомиссаров, чтобы подготовить саммит Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер в Twitter."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу коллегии еврокомиссаров этим утром в 9.30 (11.30 мск) для подготовки саммита ЕС", - сказал Мамер.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, ситуация в днр и лнр, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз