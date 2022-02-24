https://ria.ru/20220224/evrokomissiya-1774639350.html

Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе

Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:12

2022-02-24T08:12

2022-02-24T08:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

василий небензя

россия

киев

луганская народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину. В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - утверждает глава ЕК в Twitter.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/khunta-1774626799.html

https://ria.ru/20220224/guterresh-1774633680.html

россия

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, василий небензя, россия, киев, луганская народная республика, совет федерации рф, оон