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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/evrokomissiya-1774639350.html
Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе
Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:12
2022-02-24T08:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
россия
киев
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину. В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - утверждает глава ЕК в Twitter.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220224/khunta-1774626799.html
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, василий небензя, россия, киев, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
08:12 24.02.2022 (обновлено: 08:25 24.02.2022)
 
Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе

Глава ЕК заявила, что привлечет Москву к ответственности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе и намерена привлечь Москву к ответственности.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил, что Россия ведет агрессию против захватившей власть хунты
"Мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину. В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", - утверждает глава ЕК в Twitter.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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