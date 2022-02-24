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Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
в мире
владимир зеленский
россия
турция
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
донбасс
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе, передает телеканал A Haber."Последние новости: Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским", - передал телеканал.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774762654.html
https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html
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в мире, владимир зеленский, россия, турция, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, реджеп тайип эрдоган
14:25 24.02.2022
 
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским

Президент Турции Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским из-за операции в Донбассе

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе, передает телеканал A Haber.
"Последние новости: Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским", - передал телеканал.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лидеры "Большой семерки" проведут заседание по ситуации на Украине
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:13
В Кремле заявили о необходимости зачистить Украину от нацистов
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРДонбассРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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