https://ria.ru/20220224/erdogan-1774766265.html
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе, передает телеканал A Haber."Последние новости: Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским", - передал телеканал.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774762654.html
https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, турция, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским
Президент Турции Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским из-за операции в Донбассе
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе, передает телеканал A Haber
.
"Последние новости: Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским", - передал телеканал.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.