https://ria.ru/20220224/erdogan-1774766265.html

Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским

Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022

Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:25

2022-02-24T14:25

2022-02-24T14:25

в мире

владимир зеленский

россия

турция

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи со специальной военной операцией России в Донбассе, передает телеканал A Haber."Последние новости: Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским", - передал телеканал.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774762654.html

https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html

россия

турция

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, россия, турция, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, реджеп тайип эрдоган