16:58 24.02.2022 (обновлено: 17:03 24.02.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ три человека получили ранения
При обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка три человека получили ранения
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Три человека получили ранения в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВС Украины, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом ВСУ – прифронтовой Киевский район: 3 человека получили ранения. Также повреждена теплотрасса и две котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов", - говорится в сообщении Кулемзина.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Дарья Буймова