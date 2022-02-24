https://ria.ru/20220224/donetsk-1774820602.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ три человека получили ранения

При обстреле Донецка со стороны ВСУ три человека получили ранения - РИА Новости, 24.02.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ три человека получили ранения

Три человека получили ранения в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВС Украины, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:58

2022-02-24T16:58

2022-02-24T17:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

василий небензя

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774717408_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_0b4091f0314ab64e4282abedc3ab2026.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Три человека получили ранения в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВС Украины, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Под обстрелом ВСУ – прифронтовой Киевский район: 3 человека получили ранения. Также повреждена теплотрасса и две котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов", - говорится в сообщении Кулемзина.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774778392.html

https://ria.ru/20220224/dnr-1774779959.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, оон