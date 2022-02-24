https://ria.ru/20220224/donetsk-1774700345.html

В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка, поселков Александровки и Старомихайловки, сообщил глава администрации... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:39

2022-02-24T11:39

2022-02-24T11:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

петровский район

старомихайловка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка, поселков Александровки и Старомихайловки, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района, Александровки и Старомихайловки. Идут активные боевые действия и на других участках линии соприкосновения в г. Донецке", - говорится в сообщении Кулемзина.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donetsk-1774694102.html

https://ria.ru/20220224/donetsk-1774677879.html

донецкая народная республика

россия

петровский район

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, петровский район, старомихайловка, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр