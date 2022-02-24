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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774700345.html
В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка, поселков Александровки и Старомихайловки, сообщил глава администрации... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:39
2022-02-24T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
петровский район
старомихайловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка, поселков Александровки и Старомихайловки, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района, Александровки и Старомихайловки. Идут активные боевые действия и на других участках линии соприкосновения в г. Донецке", - говорится в сообщении Кулемзина.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774694102.html
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774677879.html
донецкая народная республика
россия
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, петровский район, старомихайловка, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:39 24.02.2022 (обновлено: 11:46 24.02.2022)
 
В Донецке заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

В Донецке заявили о массированном обстреле трех районов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка, поселков Александровки и Старомихайловки, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района, Александровки и Старомихайловки. Идут активные боевые действия и на других участках линии соприкосновения в г. Донецке", - говорится в сообщении Кулемзина.
Интенсивная артиллерийская канонада – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В центре Донецка отчетливо слышны артиллерийские взрывы
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Площадь Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияПетровский районСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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