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США направят дополнительные войска в Германию
США направят дополнительные войска в Германию - РИА Новости, 24.02.2022
США направят дополнительные войска в Германию
США отправят в Германию дополнительные войска для действий под эгидой НАТО, сообщил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:55
2022-02-24T21:55
2022-02-24T23:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные войска для действий под эгидой НАТО, сообщил американский президент Джо Байден.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, сша
21:55 24.02.2022 (обновлено: 23:49 24.02.2022)
США направят дополнительные войска в Германию
Байден разрешил отправку дополнительных войск США в Германию
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США отправят в Германию дополнительные войска для действий под эгидой НАТО, сообщил американский президент Джо Байден.
"Сегодня я санкционирую отправку в Германию
в составе сил НАТО
дополнительных войск США
, включая часть военнослужащих космических сил, которых министерство обороны привело в состояние повышенной готовности несколько недель назад", - сказал он, выступая в обращением по поводу ситуации на Украине
.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.