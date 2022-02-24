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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774902337.html
Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР
Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР
Более тридцати военнослужащих ВС Украины в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь оставили свои позиции, командиры бросили их на произвол судьбы,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:48
2022-02-24T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Более тридцати военнослужащих ВС Украины в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь оставили свои позиции, командиры бросили их на произвол судьбы, сообщает народная милиция ДНР.Народная милиция отметила, что к ним продолжают приходить военнослужащие ВС Украины, добровольно сложившие оружие и отказавшиеся от сопротивления, есть как одиночные, так и групповые факты перехода."Наибольшее количество отказавшихся от участия в боевых действий зафиксировано в 53-й отдельной механизированной бригаде и 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которые занимали рубежи на Мариупольском направлении", - подчеркивает ведомство.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:48 24.02.2022 (обновлено: 22:27 24.02.2022)
 
Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские военные бросили позиции в Николаевке и Октябре

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Более тридцати военнослужащих ВС Украины в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь оставили свои позиции, командиры бросили их на произвол судьбы, сообщает народная милиция ДНР.
"По предварительным данным, в районах н.п. Николаевка и Октябрь позиции ВСУ оставили более тридцати человек. Стоит отметить, что именно на этих позициях простые украинские бойцы были брошены своими командирами на произвол судьбы", - говорится в сообщении.
Народная милиция отметила, что к ним продолжают приходить военнослужащие ВС Украины, добровольно сложившие оружие и отказавшиеся от сопротивления, есть как одиночные, так и групповые факты перехода.
"Наибольшее количество отказавшихся от участия в боевых действий зафиксировано в 53-й отдельной механизированной бригаде и 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которые занимали рубежи на Мариупольском направлении", - подчеркивает ведомство.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРВооруженные силы УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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