https://ria.ru/20220224/donbass-1774902337.html

Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР

Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские военные оставили позиции в Николаевке и Октябре, заявили в ДНР

Более тридцати военнослужащих ВС Украины в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь оставили свои позиции, командиры бросили их на произвол судьбы,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:48

2022-02-24T21:48

2022-02-24T22:27

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Более тридцати военнослужащих ВС Украины в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь оставили свои позиции, командиры бросили их на произвол судьбы, сообщает народная милиция ДНР.Народная милиция отметила, что к ним продолжают приходить военнослужащие ВС Украины, добровольно сложившие оружие и отказавшиеся от сопротивления, есть как одиночные, так и групповые факты перехода."Наибольшее количество отказавшихся от участия в боевых действий зафиксировано в 53-й отдельной механизированной бригаде и 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которые занимали рубежи на Мариупольском направлении", - подчеркивает ведомство.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр