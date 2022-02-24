В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней
Представитель ДНР в СЦКК сообщил о гибели шести мирных жителей за восемь дней эскалации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК.
"За восемь дней эскалации… погибли шесть мирных жителей, двое из них - за текущие сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В четверг ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, а с 17 февраля всего были ранены 15 граждан республики, уточняется в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова