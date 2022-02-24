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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774900330.html
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней
Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:36
2022-02-24T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК."За восемь дней эскалации… погибли шесть мирных жителей, двое из них - за текущие сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В четверг ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, а с 17 февраля всего были ранены 15 граждан республики, уточняется в сообщении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
21:36 24.02.2022
 
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней

Представитель ДНР в СЦКК сообщил о гибели шести мирных жителей за восемь дней эскалации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК.
"За восемь дней эскалации… погибли шесть мирных жителей, двое из них - за текущие сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В четверг ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, а с 17 февраля всего были ранены 15 граждан республики, уточняется в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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