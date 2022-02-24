https://ria.ru/20220224/donbass-1774900330.html

В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней

В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней

Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:36

2022-02-24T21:36

2022-02-24T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в ДНР за восемь дней эскалации, двое из них за текущие сутки, сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК."За восемь дней эскалации… погибли шесть мирных жителей, двое из них - за текущие сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В четверг ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, а с 17 февраля всего были ранены 15 граждан республики, уточняется в сообщении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии