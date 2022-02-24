https://ria.ru/20220224/donbass-1774814509.html

Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров

Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров - РИА Новости, 24.02.2022

Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров

Войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:39

2022-02-24T16:39

2022-02-24T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774796284.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774791569.html

донецкая народная республика

волноваха

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, волноваха, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр