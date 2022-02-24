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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774814509.html
Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров
Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров - РИА Новости, 24.02.2022
Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров
Войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:39
2022-02-24T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
волноваха
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774796284.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, волноваха, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:39 24.02.2022 (обновлено: 16:42 24.02.2022)
 
Войска ДНР продвинулись в направлении Волновахи на семь километров

Войска ДНР, наступая в направлении Волновахи, продвинулись на глубину до семи километров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на 7 километров, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям", - сказал он.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВолновахаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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