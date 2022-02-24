15:34 24.02.2022 (обновлено: 15:37 24.02.2022)
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщили в ДНР
В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК 24 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при артобстреле украинскими военными населенного пункта Ясиноватая в ДНР, говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР.
"Под артобстрелом ВФУ оказались (населенные пункты - ред.) Ясиноватая и Еленовка. В 14.30 ВФУ нанесли артиллерийский удар по центральной части населенного пункта Ясиноватая, ранения получил мирный житель. В 14.40 в Еленовке повреждены жилые дома по адресам: ул. Кирова, 31/1; ул. Почтовая, 149; ул. Победы, 35, 37, 39, 158", – сообщается в заявлении штаба.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова