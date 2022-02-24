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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774757275.html
ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью БПЛА, заявили в ЛНР
ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью БПЛА, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью БПЛА, заявили в ЛНР
Украинские военные запустили из города Счастье в пригород Луганска беспилотник, с помощью которого корректируют огонь, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:07
2022-02-24T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганск
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные запустили из города Счастье в пригород Луганска беспилотник, с помощью которого корректируют огонь, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."ВСУ со стороны Счастья поднят беспилотник, который пролетел в район Цветные Пески (пригород Луганска, под контролем ЛНР - ред.). Обращаю внимание, что именно с беспилотника они корректируют огонь по нашим позициям и нашим воинским частям. Будьте внимательны. Не исключён удар по населенным пунктам", - сообщил Киселев в своём Telegram-канале.Как передаёт корреспондент РИА Новости, с окраины Луганска доносятся громкие разрывы.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, луганск, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:07 24.02.2022
 
ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью БПЛА, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью беспилотников

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на велосипеде в центре Луганска
Мужчина на велосипеде в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина на велосипеде в центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные запустили из города Счастье в пригород Луганска беспилотник, с помощью которого корректируют огонь, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"ВСУ со стороны Счастья поднят беспилотник, который пролетел в район Цветные Пески (пригород Луганска, под контролем ЛНР - ред.). Обращаю внимание, что именно с беспилотника они корректируют огонь по нашим позициям и нашим воинским частям. Будьте внимательны. Не исключён удар по населенным пунктам", - сообщил Киселев в своём Telegram-канале.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, с окраины Луганска доносятся громкие разрывы.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:01В мире
В Луганске сообщили о переходе бригады ВСУ на сторону ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганскРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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