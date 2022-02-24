ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью БПЛА, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ корректируют огонь в пригороде Луганска с помощью беспилотников
Мужчина на велосипеде в центре Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные запустили из города Счастье в пригород Луганска беспилотник, с помощью которого корректируют огонь, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"ВСУ со стороны Счастья поднят беспилотник, который пролетел в район Цветные Пески (пригород Луганска, под контролем ЛНР - ред.). Обращаю внимание, что именно с беспилотника они корректируют огонь по нашим позициям и нашим воинским частям. Будьте внимательны. Не исключён удар по населенным пунктам", - сообщил Киселев в своём Telegram-канале.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, с окраины Луганска доносятся громкие разрывы.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова