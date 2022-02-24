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Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе

Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:51

2022-02-24T12:51

2022-02-24T12:56

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в Telegram-канале RT."Съёмочная группа корра RT Arabic Максима Аль-Тури попала под обстрел со стороны ВСУ в Еленовке на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее в том же регионе чуть не попала под огонь группа RT и Ruptly.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dnr-1774716019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, донбасс, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр