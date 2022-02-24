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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774729202.html
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе
Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:51
2022-02-24T12:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в Telegram-канале RT."Съёмочная группа корра RT Arabic Максима Аль-Тури попала под обстрел со стороны ВСУ в Еленовке на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее в том же регионе чуть не попала под огонь группа RT и Ruptly.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dnr-1774716019.html
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Станислав Ванд
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в мире, донбасс, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:51 24.02.2022 (обновлено: 12:56 24.02.2022)
 
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ в Донбассе

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в Telegram-канале RT.
"Съёмочная группа корра RT Arabic Максима Аль-Тури попала под обстрел со стороны ВСУ в Еленовке на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в том же регионе чуть не попала под огонь группа RT и Ruptly.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:19
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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