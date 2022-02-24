12:36 24.02.2022 (обновлено: 13:13 24.02.2022)
СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что СБУ готовят и реализуют провокации по лекалам "Белых касок"
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал он.
Конашенков добавил, что подготовленные ролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах".
"Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", — заявил Конашенков.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова