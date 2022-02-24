https://ria.ru/20220224/donbass-1774723538.html

СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны

СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:36

2022-02-24T12:36

2022-02-24T13:13

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал он.Конашенков добавил, что подготовленные ролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах"."Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", — заявил Конашенков.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774725168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр