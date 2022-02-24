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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774723538.html
СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны
СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022
СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:36
2022-02-24T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал он.Конашенков добавил, что подготовленные ролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах"."Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", — заявил Конашенков.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774725168.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:36 24.02.2022 (обновлено: 13:13 24.02.2022)
 
СБУ готовят провокации по лекалам "Белых касок", заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что СБУ готовят и реализуют провокации по лекалам "Белых касок"

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и уже реализует провокации по известным лекалам "Белых касок", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", — сказал он.
Конашенков: Российские ВС приступили к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР
12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск
Конашенков добавил, что подготовленные ролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Он уточнил, что "их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах".
"Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", — заявил Конашенков.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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