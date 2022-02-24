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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774690764.html
Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей
Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не предприняли никаких действий по эвакуации мирных жителей. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:13
2022-02-24T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
владимир путин
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не предприняли никаких действий по эвакуации мирных жителей."Несмотря на то, что Украина где-то предвидела, где-то знала, никто никаких действий по эвакуации мирного населения не предпринял", - заявил Пасечник журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774696907.html
украина
луганская народная республика
россия
донбасс
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в мире, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс
11:13 24.02.2022 (обновлено: 11:48 24.02.2022)
 
Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не предприняли никаких действий по эвакуации мирных жителей.
"Несмотря на то, что Украина где-то предвидела, где-то знала, никто никаких действий по эвакуации мирного населения не предпринял", - заявил Пасечник журналистам.
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:31В мире
Советник главы ЛНР: легкой военной операции не будет
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:29В мире
В ЛНР заявили об освобождении населенного пункта Лопаскино
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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