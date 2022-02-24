https://ria.ru/20220224/donbass-1774690764.html

Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей

Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЛНР заявил, что Украина не предприняла действий по эвакуации жителей

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не предприняли никаких действий по эвакуации мирных жителей. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:13

2022-02-24T11:13

2022-02-24T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

луганская народная республика

владимир путин

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a2aced7da0c48b57a27311f1e79282d1.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не предприняли никаких действий по эвакуации мирных жителей."Несмотря на то, что Украина где-то предвидела, где-то знала, никто никаких действий по эвакуации мирного населения не предпринял", - заявил Пасечник журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774697979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774696907.html

украина

луганская народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс