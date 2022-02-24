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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774690082.html
Глава ЛНР сообщил о тяжелой ситуации на линии фронта
Глава ЛНР сообщил о тяжелой ситуации на линии фронта - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР сообщил о тяжелой ситуации на линии фронта
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на линии фронта ситуация напряженная, но войска ЛНР продвигаются "в плановом режиме". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:11
2022-02-24T11:31
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на линии фронта ситуация напряженная, но войска ЛНР продвигаются "в плановом режиме"."Ситуация сейчас на линии боевого соприкосновения, безусловно, очень тяжелая, но подразделения Народной милиции Луганской народной республики продвигаются вперед в плановом порядке. Говорить о том, что нами освобождены какие-то населенные пункты, пока что преждевременно... Операция выполняется, войска наши продвигаются в плановом режиме", - сказал Пасечник журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html
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россия
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
11:11 24.02.2022 (обновлено: 11:31 24.02.2022)
 
Глава ЛНР сообщил о тяжелой ситуации на линии фронта

Глава ЛНР Пасечник сообщил о тяжелой ситуации на линии фронта

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДвижение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска
Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на линии фронта ситуация напряженная, но войска ЛНР продвигаются "в плановом режиме".
"Ситуация сейчас на линии боевого соприкосновения, безусловно, очень тяжелая, но подразделения Народной милиции Луганской народной республики продвигаются вперед в плановом порядке. Говорить о том, что нами освобождены какие-то населенные пункты, пока что преждевременно... Операция выполняется, войска наши продвигаются в плановом режиме", - сказал Пасечник журналистам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:18
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бронетехника ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:57В мире
ВСУ обстреляли столицу ДНР из тяжелого вооружения
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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