11:07 24.02.2022 (обновлено: 12:50 24.02.2022)
В ЛНР заявили о задаче освободить территорию республики
Советник главы ЛНР Мирошник заявил о задаче освободить территорию республики
Жители города на улице Советская в Луганске
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Перед войсками ЛНР стоит задача освободить территорию, которая де-юре относится к Луганской народной республике, заявил в четверг советник главы самопровозглашенной республики Родион Мирошник.
"Задача поставлена перед Народной милицией ЛНР очистить, освободить территорию, которая де-юре относится к Луганской народной республике. Это основная задача, которая стоит перед нашими Вооруженными силами... Пока мы освобождаем свою территорию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова