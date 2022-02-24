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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774688630.html
Глава ЛНР заявил, что мирному населению ничего не угрожает
Глава ЛНР заявил, что мирному населению ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР заявил, что мирному населению ничего не угрожает
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что мирному населению Украины ничего не угрожает, но надо соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:05
2022-02-24T11:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что мирному населению Украины ничего не угрожает, но надо соблюдать меры безопасности."Военные формирования, которыми руководят киевские власти, способны на очень многое... От этих людей можно ожидать чего угодно, и, дабы сохранить свою жизнь и здоровье, я призываю гражданское население Украины соблюдать определенные меры безопасности", - заявил Пасечник журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774683742.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, донбасс
11:05 24.02.2022 (обновлено: 11:43 24.02.2022)
 
Глава ЛНР заявил, что мирному населению ничего не угрожает

Глава ЛНР Пасечник заявил, что мирному населению ничего не угрожает

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что мирному населению Украины ничего не угрожает, но надо соблюдать меры безопасности.
"Военные формирования, которыми руководят киевские власти, способны на очень многое... От этих людей можно ожидать чего угодно, и, дабы сохранить свою жизнь и здоровье, я призываю гражданское население Украины соблюдать определенные меры безопасности", - заявил Пасечник журналистам.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители города на улице Советская в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о задаче освободить территорию республики
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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