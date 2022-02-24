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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774681176.html
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2022
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин
Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:41
2022-02-24T11:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
10:41 24.02.2022 (обновлено: 11:43 24.02.2022)
 
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин

Глава ДНР заявил, что штаб Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", — сказал он.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нацгвардия Украины перекрыла все выезды из Мариуполя, сообщили в ДНР

Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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