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В Госдуме напомнили о цели спецоперации в Донбассе

В Госдуме напомнили о цели спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме напомнили о цели спецоперации в Донбассе

Целью военной спецоперации является защита жизни граждан ДНР и ЛНР, в том числе россиян, президент РФ Владимир Путин их четко обозначил, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:46

2022-02-24T09:46

2022-02-24T09:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

василий небензя

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Целью военной спецоперации является защита жизни граждан ДНР и ЛНР, в том числе россиян, президент РФ Владимир Путин их четко обозначил, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Президент РФ Владимир Путин четко и конкретно сегодня обозначил те цели, которые он ставит - после обращения руководства ЛНР и ДНР о помощи президент принял решение о проведении военной спецоперации", - подчеркнул политик.Парламентарий отметил, что главная цель и задача спецоперации - "защитить, сохранить жизнь и здоровье граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР, в том числе, граждан РФ".Путин ранее заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, ситуация в днр и лнр