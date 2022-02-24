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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774725416.html
Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию
Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию - РИА Новости, 24.02.2022
Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию
Все депутаты-мужчины из Народного совета (парламента) ДНР вместе с помощниками в возрасте с 18 до 55 лет отправились на мобилизацию, сообщил глава администрации РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:42
2022-02-24T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Все депутаты-мужчины из Народного совета (парламента) ДНР вместе с помощниками в возрасте с 18 до 55 лет отправились на мобилизацию, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Все депутаты-мужчины из Народного совета ДНР, а также их помощники в возрасте с 18 до 55 лет отправились в военкомат на мобилизацию", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774581971.html
https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html
украина
россия
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Кирилл Волков
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
12:42 24.02.2022
 
Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию

Депутаты Народного совета ДНР от 18 до 55 лет отправились в военкомат на мобилизацию

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Все депутаты-мужчины из Народного совета (парламента) ДНР вместе с помощниками в возрасте с 18 до 55 лет отправились на мобилизацию, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Все депутаты-мужчины из Народного совета ДНР, а также их помощники в возрасте с 18 до 55 лет отправились в военкомат на мобилизацию", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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