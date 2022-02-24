https://ria.ru/20220224/dnr-1774725416.html

Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию

Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию - РИА Новости, 24.02.2022

Депутаты Народного совета ДНР отправились в военкомат на мобилизацию

Все депутаты-мужчины из Народного совета (парламента) ДНР вместе с помощниками в возрасте с 18 до 55 лет отправились на мобилизацию, сообщил глава администрации РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:42

2022-02-24T12:42

2022-02-24T12:42

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Все депутаты-мужчины из Народного совета (парламента) ДНР вместе с помощниками в возрасте с 18 до 55 лет отправились на мобилизацию, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Все депутаты-мужчины из Народного совета ДНР, а также их помощники в возрасте с 18 до 55 лет отправились в военкомат на мобилизацию", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774581971.html

https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика