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ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

Украинские силовики за восемь дней 395 раз нарушили режим тишины, в общей сложности выпустили по Донецкой народной республике 5030 боеприпасов различного... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:28

2022-02-24T12:28

2022-02-24T12:36

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за восемь дней 395 раз нарушили режим тишины, в общей сложности выпустили по Донецкой народной республике 5030 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За восемь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 395 нарушений режима прекращения огня. Горловское направление – 94, донецкое направление – 127, мариупольское направление – 174. Из них с применением тяжелого вооружения – 292", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."Всего противником выпущено 5030 боеприпасов различного калибра", - добавили в представительстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, украина