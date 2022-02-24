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ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ
ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ
Украинские силовики за восемь дней 395 раз нарушили режим тишины, в общей сложности выпустили по Донецкой народной республике 5030 боеприпасов различного... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:28
2022-02-24T12:36
в мире
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ситуация в днр и лнр
лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за восемь дней 395 раз нарушили режим тишины, в общей сложности выпустили по Донецкой народной республике 5030 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За восемь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 395 нарушений режима прекращения огня. Горловское направление – 94, донецкое направление – 127, мариупольское направление – 174. Из них с применением тяжелого вооружения – 292", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."Всего противником выпущено 5030 боеприпасов различного калибра", - добавили в представительстве.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, украина
12:28 24.02.2022 (обновлено: 12:36 24.02.2022)
 
ДНР за восемь дней зафиксировала 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

В ДНР за восемь дней зафиксировали 395 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики за восемь дней 395 раз нарушили режим тишины, в общей сложности выпустили по Донецкой народной республике 5030 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"За восемь дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 395 нарушений режима прекращения огня. Горловское направление – 94, донецкое направление – 127, мариупольское направление – 174. Из них с применением тяжелого вооружения – 292", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
"Всего противником выпущено 5030 боеприпасов различного калибра", - добавили в представительстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Украина хотела конфликта с Россией
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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