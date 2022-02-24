19:17 24.02.2022 (обновлено: 19:30 24.02.2022)
МИД прокомментировал решение Киева разорвать дипотношения с Москвой
МИД о решении Киева разорвать отношения: дипломатам Украины никогда ничего не угрожало
Здание министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дипломатам Украины никогда ничего не угрожало в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ваш вопрос о чем? Они разорвали дипотношения, они так заявили. Я вижу сообщения в виде их обращений, я вижу сообщения о том, что они выезжают, их дипломаты, с территории Российской Федерации, хотя у них на это оснований нет по одной простой причине: их дипломатам никогда ничего не угрожало, в отличие от наших, которых закидывали в генконсульстве во Львове бутылками с зажигательной смесью, когда брали штурмом Россотрудничество, в котором концерты детские проходили и утренники ", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Украина намерена эвакуировать оставшихся сотрудников своего посольства из России. Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк