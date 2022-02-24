https://ria.ru/20220224/diplomatiya-1774806267.html

Межгосударственные отношения России и Украины

Межгосударственные отношения России и Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Межгосударственные отношения России и Украины

4 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР объявил о признании Народной Украинской Республики. Посольство РСФСР появилось на Украине при гетмане... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:57

2022-02-24T16:57

2022-02-24T17:00

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4 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР объявил о признании Народной Украинской Республики. Посольство РСФСР появилось на Украине при гетмане Скоропадском в 1918 году. Дипломатические отношения между РСФСР и уже советской Украиной продолжались до образования в декабре 1922 года СССР. После распада СССР 14 февраля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной. В первой половине 1990-х годов острый спор между Россией и Украиной вызвали вопросы, связанные с имуществом и инфраструктурой Черноморского флота. Москва не хотела терять пункты базирования в Крыму, которые оказались под юрисдикцией Киева. Украина стремилась переподчинить всю инфраструктуру и собственность ЧФ и изначально вела себя агрессивно. 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук объявил Черноморский флот СССР собственностью Украины. 7 апреля президент РФ Борис Ельцин был вынужден пойти на аналогичный шаг. В результате летних переговоров 1992 года Ельцин и Кравчук подписали соглашение о выводе Черноморского флота из состава стратегических сил СНГ. В сентябре 1993 года президенты достигли предварительного соглашения о разделе ЧФ поровну и совместном использовании инфраструктуры. Однако Кравчука на родине обвинили в госизмене, и под давлением оппозиции он отказался от паритетного принципа раздела. В апреле 1994 года в Москве президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, в соответствии с которым ВМС Украины и Черноморский флот РФ базировались раздельно. 9 июня 1995 года в Сочи президентами РФ и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. 28 мая 1997 года в Киеве были подписаны межправительственные соглашения, которые закрепляли ранее достигнутые договоренности и детально прописывали статус и условия пребывания Черноморского флота России в Крыму. 31 мая 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания существующих границ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. 28 января 2003 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе, 24 декабря 2003 года – Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сложными были отношения двух государств в связи с определением принадлежности косы Тузла. Со второй половины 1990-х годов, особенно после начала расширения НАТО на Восток и подписания 5 июля 1997 года Хартии Украина – НАТО, во внешней политике Украины стала все более отчетливо проявляться тенденция в пользу евроатлантической интеграции, что входило в противоречие с ранее заявленным стремлением к обретению статуса нейтрального и внеблокового государства. Новый импульс евроатлантической интеграции Украины придало избрание на пост президента в январе 2005 года Виктора Ющенко. Все это сопровождалось целенаправленными действиями украинского руководства по обострению российско-украинских отношений – инициированием "газовых войн", усложнением условий базирования Черноморского флота в Севастополе и др. Избрание в 2010 году президентом Украины Виктора Януковича ознаменовалось заметным улучшением российско-украинских отношений. Это воплотилось в Харьковских соглашениях о продлении базирования Черноморского флота в Севастополе на 25 лет, росте товарооборота до 42 миллиардов долларов, оживлении сотрудничества в различных областях. Интенсивный характер получили контакты на высшем государственном уровне: в 2010 году президенты государств Дмитрий Медведев и Виктор Янукович встречались 10 раз, в 2011 году – шесть раз. Состоялся официальный визит президента России Дмитрия Медведева на Украину (май 2010 года). Президент России Владимир Путин и встречался с Виктором Януковичем в 2012 году – шесть раз, в 2013 году – восемь раз. После так называемого евромайдана и последовавшего за ним вооруженного государственного переворота в Киеве весной 2014 года отношения двух стран обострились.В марте 2014 года в результате референдума Крым и Севастополь вошли в состав РФ, Россия денонсировала соглашения с Украиной по Черноморскому флоту. В ответ Киев поддержал введение антироссийских западных санкций и ежегодно продлевает их вслед за странами Евросоюза. Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко впервые встретились 6 июня 2014 года в рамках мероприятий по случаю празднования 70-летия высадки союзных войск в Нормандии (Франция). Инициаторами этой встречи выступили президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер. Тогда главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке Украины. После встречи во Франции сформировался формат "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) для поддержки мирного процесса на Украине. 26 августа 2014 года в Минске (Белоруссия) после переговоров в формате Таможенный союз-Украина-ЕС президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели первую двустороннюю встречу. В последующем президенты встречались на переговорах в нормандском формате 17 октября 2014 года в Милане (Италия) "на полях" форума "Азия - Европа"; 11-12 февраля 2015 года в Минске; 2 октября 2015 года в Париже; 19 октября 2016 года в Берлине. Владимир Путин и Петр Порошенко неоднократно общались по телефону, также состоялось несколько телефонных переговоров в нормандском формате. Контакты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины проводились также по линии глав МИД "нормандской четверки", внешнеполитических помощников лидеров и на других уровнях. В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца посол Юрий Зурабов приехал в Киев. В августе 2016 году посол России был отозван из Киева. С тех пор отношения стран оказались фактически понижены, послы в столицах не работают. Продолжали исполнять свои функции только дипломаты, которые отвечают за консульские услуги. В украинском законодательстве за Россией закреплен статус агрессора. Руководство Украины культивирует в общественном сознании враждебный образ России, разрушает столетиями формировавшуюся общность двух народов. В этих целях используются как провокации военного характера (в августе и ноябре 2016 года в Крыму были обезврежены украинские диверсионные группы, в задачу которых входило совершение террористических актов на территории полуострова), так и организация международной кампании антироссийского характера. Россия и Украина ведут дискуссии на площадке Организации Объединенных Наций. В рамках ОБСЕ стороны взаимодействуют по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. В 2019 году Россия вернулась в ПАСЕ в качестве полноправного члена, что вызвало негативную реакцию Украины. Украинские делегаты неоднократно вели себя агрессивно по отношению к представителям России на международных площадках. Официальный Киев, отказавшись от поиска конструктивных решений накопившихся проблем, прекратил действие ряда двусторонних соглашений, включая Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года (прекратил свое действие 1 апреля 2019 года), а также устроил акт провокации в Керченском проливе: в конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники РФ выполняли долг по защите рубежей страны. После конфликта в Керченском проливе российская сторона отказалась от контактов с украинскими властями. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что Владимир Путин отказывается отвечать на его телефонные звонки, эта информация нашла полное подтверждение и в словах российского лидера. 11 июля 2019 года состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц. Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 7 августа. 7 сентября Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными гражданами по схеме "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных; с украинской – руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В этот же день Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. 18 ноября Москва передала украинской стороне корабли, задержанные за нарушение госграницы в 2018 году. Передача состоялась в нейтральных водах. 25 ноября состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В 2019 году лидеры двух стран провели также несколько телефонных разговоров, а 9 декабря 2019 года на состоявшейся встрече "нормандской четверки" в Елисейском дворце в Париже (Франция) прошли переговоры Путина и Зеленского. На них ни о выборах в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР, ни о контроле за границей согласия не достигли. Как и в случае с транзитом и поставкой газа, на которые действующие контракты завершались, "договорились продолжать договариваться". В 2020 году было несколько телефонных разговоров между Путиным и Зеленским, последний 26 июля, во время которого обсуждались различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. После этого руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. В апреле 2021 года Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер ответил на это заявление на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сказав, что если президент Украины хочет восстановления отношений, то он готов принять его в Москве в любое удобное время. В 2021 году ни встреч, ни телефонных переговоров между лидерами двух стран не было. Благодаря энергичным конструктивным усилиям России совместно с международными партнерами была остановлена эскалация конфликта на юго-востоке Украины и заложена основа его разрешения. При непосредственном участии президента Владимира Путина на переговорах лидеров "нормандской четверки" выработан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (февраль 2015 года), определяющий шаги, которые должны предпринять стороны в интересах нормализации ситуации на Донбассе.Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 от 17 февраля 2015 года в качестве безальтернативной программы урегулирования внутриукраинского кризиса Тем не менее, несмотря на постоянные заявления сторон политического урегулирования о приверженности минскому процессу, все их дипломатические усилия пока не принесли мира. Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта. По существу Киев так и не выполнил ни одного из пунктов минских соглашений. 26 ноября 2021 года президент Украины внес в Верховную раду как неотложный законопроект о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2022 году. Предполагается, что они примут участие в десяти международных военных учениях, куда прибудут со своей военной техникой. Однако это прямо противоречит пункту 10 "Комплекса мер", предписывающего обеспечить вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. В МИД РФ отмечали, что "установленное над Украиной де-факто внешнее управление продолжает оставаться основным препятствием для диалога между украинцами на западе, в центре и на востоке страны". В феврале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость, 21 февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе. В ночь на 24 февраля Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Руководство, пришедшее к власти на Украине после госпереворота в 2014 году, взяло резкий курс на сворачивание двусторонних связей с Россией. Так, парламент страны денонсировал договор о сотрудничестве с РФ в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии. Также Киев расторг межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны и соглашение с Москвой о поставках вооружения и военной техники. Политика Киева привела к параличу связей во многих отраслях экономики, например, в авиастроении и машиностроении, что имело неблагоприятные последствия, прежде всего, для самой украинской стороны. С 1 января 2016 года Россия отменила для Украины режим беспошлинной торговли, что было вызвано соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Обе страны также ввели взаимные ограничения на импорт: Россия включила Украину в свой запрет на некоторые европейские товары, действовавший с августа 2014 года. Украина запретила импорт некоторых российских товаров. Россия и Украина обменялись серией экономических и персональных санкций и ограничений. В марте 2018 года кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. C 1 марта 2015 года Киев ввел запрет на въезд россиян на территорию Украины по паспортам гражданина РФ и свидетельствам о рождении (для детей до 14 лет). Несмотря на ухудшение отношений Россия остается ключевым торговым партнером Украины. В 2021 году, по данным ФТС России, оборот внешней торговли между странами составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%. При этом поставки из России, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов, поставки с Украины – на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо торговли товарами для России составило почти 3,9 миллиарда долларов. Данные украинской таможни несколько иные. Общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров на Украину – 6,65 миллиарда, украинских в Россию – 3,44 миллиарда. Украинские таможенники зафиксировали еще более существенный рост торговли между странами – почти на 39%. И при этом подтвердили опережающий рост именно российского экспорта на Украину (+46%) над украинским в Россию (+27%). Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины они определили в 3,21 миллиарда долларов. Обычно расхождения в данных таможен стран-партнеров объясняются "схематозом", связанным с контрабандой и так называемым серым импортом. Но в данном случае основная причина расхождений – это учет российской таможней торговли с ЛДНР как торговли с Украиной. Украинская таможня данные о торговле между ЛДНР и Россией в свою статистику не включает. Российский экспорт представлен минеральными продуктами (41,1%), продукцией химической промышленности (18,9%), машинами, оборудованием и транспортными средствами (12,3%), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (10,7%), металлами и изделиями из них (8,5%) и др. В структуре импорта России – металлы и изделия из них (32,7%), продукция химической промышленности (25,9%), машины, оборудование и транспортные средства (24,2%), минеральные продукты (7,9%) и др. С ноября 2015 года Украина прекратила закупку российского газа и с тех пор закачивает в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. Основными поставщиками являются Словакия, Польша и Венгрия. Украинские власти признавали, что такой газ обходится дороже, чем при закупках у "Газпрома" напрямую. В 2020 году Украина перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса: газ покидает страну только на бумаге, а в действительности изымается из газотранспортной системы до пересечения западной границы страны. В 2021 году из России энергоносителей было поставлено на четыре миллиарда долларов (без учета газа, который Украина покупает у европейских стран). Лидерство захватил уголь (1,55 миллиарда долларов, рост в 1,5 раза). Поставки готовых нефтепродуктов (в основном дизельного топлива) составили 1,24 миллиарда долларов, сжиженного газа – 960 миллионов долларов (рост в 3,5 раза), кокса –230 миллионов (рост в 6,2 раза). Между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует договор о транзите газа в 2020-2024 годах. Киевские власти проводят линию по ограничению присутствия России в культурном и информационном пространстве Украины. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. Па данным на февраль 2022 года, список насчитывает более 200 человек. На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. 16 июля 2019 года вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Во времена президентства Петра Порошенко подвергались притеснениям прихожане Украинской православной церкви (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата) и каноническое духовенство. В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура – так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, украина, россия