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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220224/bezrabotitsa-1774797657.html
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2022
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье
В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:55
2022-02-24T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития."В Подмосковье уровень безработицы сокращен в 7 раз и сейчас составляет менее полпроцента. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости", – приводят слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении.Как отметили в пресс-службе ведомства, безработными в Подмосковье остаются 19,7 тысячи жителей, вакансий доступно более 63 тысяч.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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московская область (подмосковье), общество
15:55 24.02.2022 (обновлено: 15:56 24.02.2022)
 

Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетитель ярмарки вакансий
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития.
Подмосковье уровень безработицы сокращен в 7 раз и сейчас составляет менее полпроцента. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости", – приводят слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ведомства, безработными в Подмосковье остаются 19,7 тысячи жителей, вакансий доступно более 63 тысяч.
Специалист многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы работает с посетителем - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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