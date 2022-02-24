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Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2022
Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье
В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:55
2022-02-24T15:55
2022-02-24T15:56
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития."В Подмосковье уровень безработицы сокращен в 7 раз и сейчас составляет менее полпроцента. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости", – приводят слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении.Как отметили в пресс-службе ведомства, безработными в Подмосковье остаются 19,7 тысячи жителей, вакансий доступно более 63 тысяч.
https://ria.ru/20211001/rabota-1752699903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество