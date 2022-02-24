https://ria.ru/20220224/bezrabotitsa-1774797657.html

Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье

Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2022

Уровень безработицы сократился в семь раз за год в Подмосковье

В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:55

2022-02-24T15:55

2022-02-24T15:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Московской области за год сократился уровень безработицы в семь раз, говорится в пресс-релизе регионального минсоцразвития."В Подмосковье уровень безработицы сокращен в 7 раз и сейчас составляет менее полпроцента. Высокий прoцент трудоустройства обеспечивается за счет модернизации центров занятости, удобных онлайн-услуг без беготни по инстанциям, проведения ярмарок вакансий и чуткой работе специалистов центров занятости", – приводят слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении.Как отметили в пресс-службе ведомства, безработными в Подмосковье остаются 19,7 тысячи жителей, вакансий доступно более 63 тысяч.

https://ria.ru/20211001/rabota-1752699903.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество