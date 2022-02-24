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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины
ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:57
2022-02-24T16:05
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе."Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах Евросоюза", - сообщила она.
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евросоюз, в мире, украина, донбасс, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, брюссель
15:57 24.02.2022 (обновлено: 16:05 24.02.2022)
 
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины

Евросоюз разработал план по приему возможных беженцев с Украины в приграничных странах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах Евросоюза", - сообщила она.
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзВ миреУкраинаДонбассРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенБрюссель
 
 
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