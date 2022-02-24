https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774799336.html
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины
ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:57
2022-02-24T15:57
2022-02-24T16:05
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе."Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах Евросоюза", - сообщила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:57 24.02.2022 (обновлено: 16:05 24.02.2022)
Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины
Евросоюз разработал план по приему возможных беженцев с Украины в приграничных странах