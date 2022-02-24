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Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины

Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Евросоюз разработал план по приему беженцев с Украины

ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:57

2022-02-24T15:57

2022-02-24T16:05

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС разработал план по приему возможных беженцев из Украины в приграничных государствах союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе."Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах Евросоюза", - сообщила она.

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Владимир Лаврентьев

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