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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bespilotnik-1774677115.html
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила украинский беспилотник
Беспилотник вооруженных сил Украины сбит в населенном пункте Лозовое в ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:32
2022-02-24T10:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник вооруженных сил Украины сбит в населенном пункте Лозовое в ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики."Сбит БЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) ВСУ в н.п. Лозовое", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/diplomaty-1774679277.html
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, совет федерации рф, оон
10:32 24.02.2022 (обновлено: 10:41 24.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила украинский беспилотник

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила украинский беспилотник в Лозовом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПозиция Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области
Позиция Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник вооруженных сил Украины сбит в населенном пункте Лозовое в ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
"Сбит БЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) ВСУ в н.п. Лозовое", - говорится в заявлении.
Сотрудники полиции Украины возле здания посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:36В мире
Всех российских дипломатов эвакуировали из Украины
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:34В мире
В ЛНР заявили об отказе украинских военнослужащих выполнять приказы
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФООН
 
 
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