https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774699316.html

МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Белоруссии сообщил, что рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:35

2022-02-24T11:35

2022-02-24T12:02

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мид белоруссии

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну."В связи с развитием ситуации в Украине министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства на его сайте.Согласно сообщению, посольство Белоруссии и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие белорусским гражданам, в этих целях открыты горячие телефонные линии."Настоятельная просьба гражданам Беларуси, находящимся на территории Украины, установить и поддерживать контакт с белорусскими дипломатами. По мере возможности будет оказываться помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости", - отмечается в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774624235.html

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774664066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, мид белоруссии