Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774699316.html
МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Белоруссии сообщил, что рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:35
2022-02-24T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
украина
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну."В связи с развитием ситуации в Украине министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства на его сайте.Согласно сообщению, посольство Белоруссии и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие белорусским гражданам, в этих целях открыты горячие телефонные линии."Настоятельная просьба гражданам Беларуси, находящимся на территории Украины, установить и поддерживать контакт с белорусскими дипломатами. По мере возможности будет оказываться помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости", - отмечается в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774624235.html
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774664066.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_451:130:1000:541_1920x0_80_0_0_c2e3fa5589d302410d44aa3374236a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, мид белоруссии
11:35 24.02.2022 (обновлено: 12:02 24.02.2022)
 
МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Белоруссии рекомендовал гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну.
"В связи с развитием ситуации в Украине министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства на его сайте.
Путин объявляет о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:50
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Согласно сообщению, посольство Белоруссии и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие белорусским гражданам, в этих целях открыты горячие телефонные линии.
"Настоятельная просьба гражданам Беларуси, находящимся на территории Украины, установить и поддерживать контакт с белорусскими дипломатами. По мере возможности будет оказываться помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Лукашенко
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко собирает совещание с военными
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияУкраинаМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала