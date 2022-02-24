https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html

Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России

Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России - РИА Новости, 24.02.2022

Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России

Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:32

2022-02-24T15:32

2022-02-24T16:17

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

сочи

самолеты

общество

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150099/36/1500993616_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e58bdb730f4c15d8dafa6a98f6c398ca.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса РФ."Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, сочи, самолеты, общество, новости - туризм