https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России - РИА Новости, 24.02.2022
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:32
2022-02-24T15:32
2022-02-24T16:17
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса РФ."Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, сочи, самолеты, общество, новости - туризм
15:32 24.02.2022 (обновлено: 16:17 24.02.2022)
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Минтранс рассказал о решении проблемы из-за приостановки авиарейсов на юге России