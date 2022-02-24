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Туризм
https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России - РИА Новости, 24.02.2022
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России
Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:32
2022-02-24T16:17
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
сочи
самолеты
общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса РФ."Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
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министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, сочи, самолеты, общество, новости - туризм
15:32 24.02.2022 (обновлено: 16:17 24.02.2022)
 
Минтранс рассказал о решении проблемы с авиаперелетами на юге России

Минтранс рассказал о решении проблемы из-за приостановки авиарейсов на юге России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСалон самолета эконом-класса
Салон самолета эконом-класса - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Салон самолета эконом-класса
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:14Туризм
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ТуризмМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияСочисамолетыОбществоНовости - Туризм
 
 
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