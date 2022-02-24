10:12 24.02.2022 (обновлено: 10:20 24.02.2022)
В Липецкой области закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов
В Липецкой области приостановили полеты гражданской авиации в небе над регионом
CC BY-SA 4.0 / Lipan /
Аэропорт "Липецк"
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Аэропорт "Липецк" в Липецкой области РФ закрыт для принятия пассажиров и авиации, сообщает правительство региона.
"Использование воздушного пространства для осуществления полётов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено. Аэропорт "Липецк" закрыт для принятия пассажиров и судов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков